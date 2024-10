Pierpaolo Pretelli debutta come attore in “Rocky – The Musical”, ma scoppia il gossip tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello

Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo esordio come attore al Teatro Alfieri di Torino, il 18 ottobre, nel ruolo da protagonista in Rocky – The Musical, diretto da Luciano Cannito e ispirato al famoso film di Sylvester Stallone. Accanto a lui, Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici, nel ruolo di Adriana.

A sostenere Pretelli in questa nuova avventura c’era la sua compagna Giulia Salemi, incinta del loro primo figlio. L’influencer era in prima fila e ha condiviso sui social momenti dello spettacolo, invitando i suoi numerosi follower a vedere lo show.

Tra foto in camerino e video della performance di Pretelli, la Salemi ha espresso tutto il suo orgoglio, elogiando pubblicamente anche Giulia Ottonello per la sua interpretazione di Adriana, definendola straordinaria.

Tensioni tra Salemi e Ottonello?

Nonostante i complimenti pubblici, però, sembra che tra Giulia Salemi e Giulia Ottonello non ci sia un grande feeling. Secondo il gossip riportato da Amedeo Venza, la Ottonello avrebbe smesso di seguire la Salemi su Instagram, scatenando voci di tensione tra le due. Tuttavia, ci sono diverse versioni riguardo a questo “unfollow”: mentre alcuni sostengono che l’attrice abbia davvero tolto il segui, altri affermano che in realtà non l’abbia mai seguita.

Ciò che è certo è che il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello sembra positivo, come dimostra il commento di incoraggiamento che la cantante ha lasciato sul post di Pretelli riguardante il debutto teatrale. Nonostante il presunto “unfollow”, Giulia Salemi dovrà comunque convivere con la presenza di Giulia Ottonello accanto al suo compagno, poiché lo spettacolo proseguirà nei principali teatri italiani fino a marzo 2025.