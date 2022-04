Pierpaolo Pretelli, dopo il malore: come sta adesso e la misteriosa foto su Instagram

Negli ultimi tempi Pierpaolo Pretelli non è stato affatto bene. Come comunicato dalla sua fidanzata, Giulia Salemi, l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto un malore. Ad aggiornare e rassicurare i suoi fan è stato lo stesso ex gieffino.

IL MISTERIOSO POST SU INSTAGRAM – Nei giorni scorsi Pierpaolo non è stato affatto bene, sentendosi male durante un suo viaggio verso Roma. A parlarne è stata Giulia, dichiarando sui social.

“Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea“. L’influencer ha poi aggiunto: “Adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di fare le iniezioni di Toradol“.

Davanti a una tale notizia, i fan dell’ex protagonista di Tale e Quale Show si sono subito preoccupati. Come rivelato dallo stesso Pierpaolo, il ragazzo si è sottoposto a visite e a controlli: “Come sto? Direi benone. Cervicalgia che non mi lascia stare. Accumulo tanto stress e tensione. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert dal corpo”.

Ai fan di Pierpaolo Pretelli non è però sfuggito un dettaglio. Su Instagram, infatti, l’ex protagonista del GF Vip ha condiviso un post che ha insospettito gli utenti del social. Si tratta di una foto che mostra il collo del ragazzo, in cui troneggia il suo tatuaggio. Non sono affatto passati inosservati i segni dei cerotti lasciati sulla pelle dell’ex velino dopo i trattamenti a cui si è sottoposto.

Sotto la misteriosa foto, però, il fidanzato di Giulia Salemi non ha lasciato alcuna didascalia. Cosa c’è dietro questo scatto? Alcuni hanno ipotizzato che si possa trattare di un indizio riguardo un suo nuovo progetto lavorativo.