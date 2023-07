Pierpaolo Pretelli saluta Mediaset: pronto a sbarcare in Rai

E’ ormai da qualche giorno che rimbalza sul web un nuovo gossip secondo cui Pierpaolo Pretelli sarebbe pronto a salutare Mediaset per trasferirsi nelle reti concorrenti.

Pretelli ha iniziato la propria carriera partecipando al GF Vip per poi proseguire alla corte di Mara Venier nel corso di Domenica In. Successivamente ha fatto ritorno in Mediaset per condurre l’edizione del GF Vip Party ma all’orizzonte potrebbero esserci nuovi progetti per lui.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, sembra che la Rai stia corteggiando Pretelli per inserirlo nel nuovo format che sarà condotto da Caterina Balivo e andrà in onda nelle ore pomeridiane. Si tratta de La Volta Buona, un nuovo programma che intratterrà gli italiani nella fascia oraria del pomeriggio.

Per il momento non sono ancora arrivate conferme da parte dei diretti interessati. Certo è che, con la nuova linea editoriale fortemente voluta da Piersilvio Berlusconi, le reti Mediaset stanno vivendo una vera e propria rivoluzione. Dunque non è da escludere anche la partenza di Pierpaolo.