Pierpaolo Pretelli, si commuove nel parlare di Giulia: “Fra noi c’è un amore molto forte”

Nel corso della scorsa edizione del GF Vip, ha fatto molto parlare la storia d’amore nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. A distanza di mesi, l’amore tra Pierpaolo e Giulia va a gonfie vele, tanto che da qualche settimana si parla di nozze. Ospite a Domenica In, l’ex velino di Striscia la Notizia ha confermato per l’ennesima volta l’amore per l’influencer italo-persiana, commuovendosi nel parlare di lei.

“Fra noi c’è un amore molto forte” – Attualmente concorrente a Tale e Quale Show, l’ex gieffino è stato ospite del salottino televisivo di Mara Venier. Durante la sua intervista, è stata mostrata una breve clip che ha mostrato il percorso della sua storia d’amore con Giulia e che ha, inaspettatamente, commosso Pierpaolo.

Il loro amore è nato inaspettatamente dentro la casa più spiata d’Italia, ricevendo non poche critiche. A dispetto delle malelingue che parlavano di una storia nata solo per visibilità e quindi finzione, i due, con il tempo, hanno dimostrato il contrario.

Riguardo la sua fidanzata e la loro relazione, Pretelli ha ammesso: “La amo, sto vivendo un momento magico e per questo devo tanto anche a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina per realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e Giulia è la mia grande donna. Spero di essere all’altezza di lei. Fra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”.

Davanti a queste dichiarazioni forti e cariche di sentimenti, la padrona di Domenica In ha chiesto a Pierpaolo se lui e la Salemi hanno in progetto un bambino. Il 31enne lucano è già papà di Leonardo, avuto nel 2017 con l’ex compagna Adriana Romero. Riguardo la possibilità di diventare padre per la seconda volta, Pierpaolo Pretelli ha rivelato:

“Un figlio? Magari! E’ un amore che non si può spiegare, ora mi piacerebbe averne un altro mi piacerebbe riprovare quell’emozione. Se Giulia è d’accordo? Penso di sì. Amore, ci daremo da fare?”.