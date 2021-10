Pif sull’Inter, gruppo Suning in uscita? Tutto sull’accordo da 1 miliardo di euro

E’ una notizia delle ultime ore quella che vede l’interessamento del Pif nei confronti dell’Inter, che dopo aver messo le mani sul Newcastle adesso vuole approdare anche in Serie A. A parlare della situazione è il quotidiano Libero, che ha approfondito l’interesse del Public Investment Fund. “Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell’Inter ed alcuni emissari sauditi, sbarcati in Italia per limare i dettagli della trattativa, oltre ad assistere al Meazza alla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi contro il Real Madrid in Champions League (0-1, il 15 settembre)”, si legge.

“I contatti con la famiglia Zhang sarebbero partiti lo scorso anno, ma se allora i cinesi non si lasciarono allettare dall’offerta in petrodollari, ora i tempi sono cambiati e non sarebbe così peregrina l’idea che l’attuale patron dell’Inter, parecchio indebitato, possa scendere a patti. Salman avrebbe messo sul piatto un miliardo di euro che fa gola a Steven Zhang, presidente dell’Inter e della Suning International. L’ideale peri sauditi sarebbe riuscire a portare a casa in un colpo solo oltre al club anche uno stadio di proprietà e i terreni bonificati attorno all’impianto”, spiegano su Libero.