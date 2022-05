Pigiama da donna: tessuti, modelli e come sceglierlo

Il giusto pigiama da donna può migliorare la qualità del sonno e aiutare a recuperare più rapidamente le energie.

Quando si sceglie un nuovo pigiama, non ci si dovrebbe limitare a valutarne il prezzo o l’aspetto, ma bisognerebbe prendere in considerazione tutte le caratteristiche in grado di influenzare positivamente o negativamente il riposo notturno. Naturalmente anche il lato estetico è fondamentale, ma a questo devono essere associati un tessuto che permetta di mantenere la giusta temperatura corporea e che non provochi fastidio a contatto con la pelle, nonché un taglio la cui vestibilità favorisca il riposo.

Puntando su articoli di qualità prodotti da grandi marchi, come i pigiami Disney, si avrà la certezza di unire l’utile al dilettevole, acquistando un pigiama da donna comodo, bello e realizzato con i migliori materiali.

I migliori tessuti per il pigiama da donna

Quando si sceglie un nuovo pigiama da donna, il primo aspetto da valutare è il tessuto con cui è stato realizzato, il quale dev’essere scelto anche in base alla stagione durante la quale si intende indossarlo. Tra i materiali migliori vi sono il cotone, la flanella, il raso e il poliestere.

I pigiami in cotone sono morbidi a contatto con la pelle e freschi, perfetti da utilizzare durante la primavera, le notti estive più fresche oppure in inverno se si dorme in stanze ben riscaldate o con coperte molto calde.

La flanella è morbida al tatto, piacevole da tenere addosso e molto calda; quest’ultima caratteristica rende i pigiami da donna realizzati con questo materiale ideali per le fredde notti invernali, soprattutto se si dorme in stanze poco riscaldate oppure con coperte leggere.

Il raso, oltre ad essere morbido, leggero e delicato sulla pelle, veste con classe anche quando si tratta di pigiami. Perfetto in primavera o in estate, è la scelta numero uno per tutte le donne che vogliono essere eleganti anche quando vanno a letto.

Il poliestere è una fibra sintetica molto utilizzata per la produzione dei pigiami, spesso in associazione con il cotone; i pigiami da donna in poliestere, pur risultando sottili e leggeri, sono molto caldi, quindi perfetti per le notti più fredde.

Come scegliere il pigiama da donna in base al modello

Per dormire bene, è necessario scegliere un pigiama comodo che avvolga il corpo con delicatezza, senza stringere. Un buon tessuto gioca un ruolo fondamentale, ma non serve a nulla se è utilizzato per realizzare un pigiama scomodo e troppo stretto. Tra i modelli disponibili vi sono sia quelli casual e sportivi, sia quelli eleganti.

Il pantalone, a prescindere dal fatto che sia a gamba larga o stretta, dovrebbe essere dotato di un elastico morbido in vita; nel caso fosse attillato, bisogna assicurarsi che anche il tessuto sia elastico e morbido.

La parte superiore può essere a blusa, allacciata sul davanti con dei bottoni, oppure totalmente chiusa. Per dormire bene, è preferibile scegliere modelli che non stringano all’altezza del collo, delle spalle e delle braccia.