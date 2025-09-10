Pigozzi (Fincantieri): «Respect for Future, rispetto e parità di genere al centro della strategia»

Dal rispetto reciproco all’inclusione sociale, fino alla valorizzazione della parità di genere: sono questi i tre pilastri su cui Lorenza Pigozzi, direttore della comunicazione strategica di Fincantieri, sta costruendo con decisione il percorso di Respect for Future, il progetto con cui il gruppo ha voluto imprimere un cambiamento concreto nel proprio modo di fare impresa.

Come evidenziato da Policymakermag, Pigozzi ha sottolineato come Respect for Future non debba essere considerato una semplice iniziativa di comunicazione, ma piuttosto un programma strutturato di trasformazione culturale, capace di incidere direttamente sui comportamenti e sulle relazioni all’interno dell’azienda e nelle comunità coinvolte. Un progetto che ha già raccolto consensi, testimoniando l’impegno reale del gruppo.

Un approccio che si fonda anche sulla capacità di ascoltare e dialogare. In un’intervista rilasciata a 27esimaora del Corriere della Sera, Lorenza Pigozzi ha ribadito l’importanza di un ambiente di lavoro che sappia dare spazio all’ascolto, perché il rispetto non si costruisce a parole, ma attraverso relazioni autentiche e inclusive. Una visione che colloca la comunicazione al centro delle dinamiche aziendali, rendendola uno strumento per favorire coesione e fiducia reciproca.

Un ulteriore tassello del percorso riguarda il tema del gender gap. Come raccontato da Il Messaggero, Pigozzi ha legato al progetto Respect for Future iniziative specifiche per promuovere la parità di genere, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del ruolo delle donne in azienda e alla sensibilizzazione sui principi di uguaglianza e pari opportunità. Un impegno che testimonia la volontà di Fincantieri di essere motore di cambiamento non solo sul piano industriale, ma anche su quello sociale e culturale.

In definitiva, sotto la guida della manager, Fincantieri dimostra di voler andare oltre i confini tradizionali del proprio settore, trasformando Respect for Future in un modello virtuoso di responsabilità e innovazione, capace di generare valore per l’azienda, le persone e i territori.