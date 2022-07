Pinamonti, Atalanta e Monza si danno battaglia

Andrea Pinamonti sembra trovare qualche intoppo nell’andare all’Atalanta, nonostante la trattativa corra spedita. Il Monza prova ad inserirsi

Andrea Pinamonti sembra essere promesso sposo dell’Atalanta. La trattativa con l’Inter sembra correre veloce e il giocatore potrebbe presto aggregarsi alla squadra di Gasperini.

Nelle ultime ore, però, sembrano esserci comunque dei problemi legati alle commissioni degli agenti. Il Monza starebbe sondando il terreno per provare l’affondo decisivo e strapparlo ai bergamaschi, ma bisogna capire se vi sia la volontà del giocatore a trasferirsi ai brianzoli.

Galliani ci prova comunque

Adriano Galliani qualche settimana fa ha dichiarato che Andrea Pinamonti fosse troppo costoso per le loro casse, anche se sembrerebbe che una – seppur minima – possibilità di acquisto vi sia.

L’ex dirigente del Milan e attuale del Monza sembra essere motivato a costruire una rosa all’altezza di guadagnarsi il decimo posto in Serie A. Obiettivo dichiarato per il Monza, che alla prima storica promozione nella massima categoria italiana sogna in grande.

Andrea Pinamonti sarebbe la ciliegina sulla torta di un attacco che dovrà avere un certo peso e dopo la stagione all’Empoli potrebbe essere la volta giusta per esplodere. L’Inter sembra intenzionata a cederlo anche a titolo definitivo, forte anche della voglia di monetizzare il più possibile sul mercato per far cassa. La palla passa però al giocatore, che dovrà decidere se passare ai brianzoli o meno, ma l’ipotesi che vada all’Atalanta è ben più concreta. Il calciatore sembra aver già accettato il progetto della Dea, ma mai dire mai. Potrebbe anche ripensarci.