Pinamonti come vice Hojlund: il Napoli ci prova

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti da inserire alle spalle di Rasmus Hojlund, e tra le idee che stanno prendendo forma c’è quella che porta ad Andrea Pinamonti. Il nome dell’attaccante italiano è finito nei radar della società azzurra come possibile alternativa in attacco per la prossima stagione

Un vice Hojlund

La situazione nel reparto offensivo potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto in caso di addio di Romelu Lukaku. Per questo motivo, la dirigenza si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparata e individuare un profilo affidabile, già abituato alla Serie A.

Pinamonti rappresenta una soluzione concreta. Conosce bene il campionato italiano e ha maturato esperienza anche in contesti diversi, dimostrando di sapersi adattare e di poter garantire un buon contributo in zona gol. Non si tratta di un titolare annunciato, ma di un giocatore che potrebbe ritagliarsi spazio e risultare utile nel corso della stagione.

La situazione

Il Napoli, infatti, ha bisogno di una rosa più profonda, capace di affrontare al meglio tutte le competizioni. Avere un’alternativa credibile in attacco è fondamentale, soprattutto considerando i tanti impegni tra campionato e coppe.

L’interesse per Pinamonti resta da monitorare, ma l’idea è chiara: costruire un reparto offensivo equilibrato, con soluzioni diverse a disposizione dell’allenatore. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa pista potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto.