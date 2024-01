Pinto, un colpo di mercato prima di dire addio: Baldanzi è possibile

Pinto potrebbe dire addio alla Roma in grande stile, portando nella capitale Tommaso Baldanzi. Il giocatore dell’Empoli sarebbe vicinissimo a vestire la maglia giallorossa

Questo è l’ultimo calciomercato di Pinto come dirigente della Roma. Lo sappiamo da ormai abbastanza tempo, ma il portoghese sembra voglia andare via regalando ancora un altro colpo ai tifosi giallorossi.

Dopo Lukaku e Dybala, infatti, nella capitale potrebbe approdare anche Tommaso Baldanzi. Il giovane talento dell’Empoli è nel mirino di quasi tutte le big italiane, ma la Roma si starebbe muovendo in anticipo cercando di arrivare sul calciatore prima della concorrenza.

Incontro a Milano, ma i soldi sono pochi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pinto avrebbe incontrato Giuseppe Riso, l’agente di Tommaso Baldanzi, a Milano. Mancherebbe l’ok di Friedkin, ma intanto i giallorossi avrebbero quello dell’entourage del giocatore. La richiesta dell’Empoli, però, sembrerebbe poter frenare ogni trattativa.

Il club toscano, infatti, chiederebbe almeno 15 milioni di euro per vendere il proprio gioiellino. Cifra che al momento la Roma non può pagare, visti i problemi economici che il club sta avendo. Pinto starebbe pensando ad un prestito oneroso di 18 mesi con obbligo di riscatto per poter rimandare i costi dell’operazione. Anche se al momento la pista più probabile sembrerebbe quella di uno scambio. Sono diversi i talenti della Primavera giallorossa che l’Empoli gradirebbe avere in rosa, tra cui Mannini, Pagano e Oliveras. I tre giocatori potrebbero finire per essere inseriti nella trattativa, ma al momento la trattativa sarebbe sullo stallo. Nei prossimi giorni, forse anche nelle prossime ore, sapremo di più.