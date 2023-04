Pioggia di insulti per Melissa Satta: “Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò. Ora basta”

Negli ultimi giorni è rimbalzata su tutti i social l’agghiacciante titolo di una nota testata giornalistica nazionale che additava Melissa Satta come porta sfortuna. Il riferimento riguarda la love story dell’ex velina con tennista Matteo Berrettini che sta attraversando un momento no della propria carriera.

Berrettini, infatti, è stato protagonista di diversi infortuni che lo hanno costretto ad abbandonare il torneo Monte Carlo Masters. Il tutto mentre ha intrapreso la relazione con la Satta che si è subito schierata con lui: “Ognuno di noi può vivere un momento complicato durante una carriera ma questo non va riversato sulla persona con cui si sta”.

La modella si è ritrovata, quindi, a dover fronteggiare le critiche di tutti quei leoni da tastiera: “Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori, mi sveglio alle 7, preparo mio figlio e lo porto a scuola. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna. O forse perché il mio compagno vive un momento difficile lavorativo“.

Una situazione alquanto surreale quella che sta vivendo la coppia che ha spinto la Satta a rispondere con delle storie sui propri canali social. Ma non solo, perché i legali della modella sono già al lavoro per chiedere la modifica o la cancellazione del titolo che coinvolge la loro assistita in quanto lesivo nei confronti della persona.