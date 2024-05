Pioli alla SSC Napoli, raggiunto accordo verbale: intesa fino al 2027, i dettagli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe scelto Stefano Pioli come nuovo allenatore. A confermarlo il portale Repubblica, il quale rivela che “i contatti con l’entourage del tecnico vanno avanti da settimane e nelle ultime ore è arrivato anche l’accordo verbale per un biennale con opzione per la terza stagione. La candidatura di Italiano si è raffreddata, Pioli ha battuto tutta la concorrenza”.

“Ultime gare sulla panchina del Milan, poi una nuova avventura pronta per iniziare. A meno di clamorosi colpi di teatro – con De Laurentiis non possono essere esclusi – Pioli sarà il prossimo allenatore del Napoli”.

CALCIOMERCATO.COM CONFERMA PIOLI AL NAPOLI: ACCORDO VERBALE, CONTRATTO TRIENNALE FINO AL 2027

Non solo Repubblica scrive di Pioli al Napoli, ma anche il portale calciomercato.com, il quale rivela che “non siamo ancora nella fase delle firme sui contratti, ma esistono tutte le condizioni per arrivare presto a un accordo. Tanto che le parti hanno già trovato un’intesa verbale per un contratto triennale fino a giugno 2027”.

Stefano Pioli, quindi, sarebbe in pole per diventare il nuovo allenatore della SSC Napoli. Ovviamente, però, non ci sarà alcun annuncio finché non sarà conclusa l’attuale stagione sportiva.