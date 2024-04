Pioli verso Napoli: primo sgarro al Milan da 20 milioni

Il Napoli sembra avvicinarsi a Stefano Pioli, che potrebbe essere il prossimo allenatore azzurro. Nel caso in cui si sedesse sulla panchina partenopea, ci sarebbe già pronto il primo sgarro alla sua ex squadra: pronti 20 milioni di euro

Il Milan e il Napoli condividono un destino comune: quello di Stefano Pioli. Allenatore rossonero, attualmente, e possibile tecnico azzurro nel futuro. Pioli sta dividendo le due parti dello stivale calcistico, con i tifosi del Milan desiderosi di vederlo lontano da Milano.

E se a Milano non vogliono più vederlo come allenatore, a Napoli non sembra scaldare il cuore dei tifosi azzurri. Aurelio De Laurentiis, però, sembra voler provare a prenderlo e avrebbe già pronto uno sgarro ai rossoneri per un calciatore già passato dalla Serie A.

Milan e Napoli, uno Skov Olsen in comune

I partenopei e i rossoneri, infatti, sembrano intenzionati a prelevare un obiettivo comune. Si tratta di Andreas Skov Olsen, ex giocatore del Bologna e attualmente in forza al Club Brugge. Il giocatore danese sta vivendo una stagione super in Belgio, tanto da aver fatto aumentare il proprio valore di mercato vertiginosamente.

Secondo Transfermarkt, infatti, attualmente il suo valore di mercato si aggira sui 18 milioni. Un valore non troppo elevato, certo, ma che potrebbe comunque far arrivare bei soldini al club belga. Il Napoli, infatti, sarebbe intenzionato a prelevare il giocatore e strapparlo alla concorrenza del Milan. Il calciatore piace anche ai rossoneri, con il Club Brugge che chiederebbe circa 20 milioni di euro per privarsene. Il pericolo asta è elevato, con le due italiane pronte a battagliarsi.