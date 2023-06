Pippo Inzaghi convola a nozze con l’ex volto di Uomini e Donne. Rivelata la data

Pippo Inzaghi si è recentemente raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera spaziando dai ricordi dell’infanzia con il fratello Simone, ai primi passi nel mondo del calcio fino al rapporto con la compagna, Angela.

La passione per il pallone risale proprio a quando il padre portava lui e il fratello allo stadio per vedere il Piacenza e quando poi giocava per le strade del paese.

“Io sono più grande. Facevo già qualche gol e mi sceglievano sempre nelle squadra alla ‘buca’ ma se non facevano giocare anche Simone, non giocavo nemmeno io. Ci siamo sempre divertiti insieme, mai stato un filo di invidia, solo grande rispetto e soprattutto siamo sempre stati orgogliosi per i successi l’uno dell’altro” racconta sul rapporto con il fratello Simone.

Sul fronte amore, invece, dopo diverse storie finite ha finalmente trovato l’amore con Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e donne. “Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della vita” spiega e ci aveva visto lungo perché dopo la nascita di Edoardo ed Emilia hanno deciso di convolare a nozze. La data è fissata per giugno 2024!

Infine, il ricordo di Silvio Berlusconi che lo ha accolto al Milan quando ne era presidente: “Un uomo lungimirante, carismatico. Prima della finale di Champions, ha chiamato mio fratello per fargli i complimenti per il percorso fatto con l’Inter e gli ha detto di salutarmi. Era un signore“.