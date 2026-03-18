Pirata della strada investe e uccide donna di 29 anni a Reggio Calabria

Nella notte si è verificata una tragedia a Reggio Calabria, dove una giovane donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un automobilista che si è poi allontanato senza fermarsi. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino lungo viale Calabria.

La vittima, una cittadina finlandese di 29 anni, si trovava da sola al momento dell’impatto. Secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada quando è stata colpita violentemente da un veicolo. L’urto è stato fatale e la ragazza è morta sul posto.

Il conducente del mezzo, invece di fermarsi a prestare aiuto, ha proseguito la sua corsa facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare.

Le indagini sono rese più difficili dall’assenza di testimoni oculari. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare il veicolo coinvolto e risalire all’identità del responsabile.

Il comandante della polizia locale ha già informato la magistratura: il sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto e avviare le ricerche del pirata della strada.