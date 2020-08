Pirlo apprezza molto Bernardeschi: spunta un vecchio pensiero del nuovo mister bianconero

La Juventus si muove sul mercato, in particolare in quello in uscita, cercando di piazzare i vari esuberi. Il primo che andrà via è Matuidi, destinato all’Inter Miami. Nel frattempo si cerca di capire come potrà essere la formazione tipo di Pirlo.

A tal proposito, Sky Sport, ha riproposto un vecchio pensiero del nuovo allenatore bianconero su un giocatore juventino. Il giocatore in questione era Bernardeschi, e Pirlo all’epoca era opinionista.

Sull’ex Fiorentina Pirlo disse: “Quello indispensabile in questa squadra è Bernardeschi. Fa lavoro tecnico e fisico sulla fascia. Con Cristiano Ronaldo che torna poco, lui è importantissimo”.

A meno che Pirlo non abbia cambiato idea, il tridente quindi sarebbe quasi fatto. Ronaldo a sinistra e Bernardeschi a destra. Mancherebbe solo la prima punta, che arriverà dal mercato e potrebbe essere il polacco del Napoli, Arkadiusz Milik.

C’è però da convincere il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che non chiede poco per far partire il numero 99 azzurro. Per meno di 40 milioni di euro, infatti, l’ex Ajax non si muove da Napoli.