Pirlo, gara con il Napoli decisiva per il futuro: se salta pronto Tudor

Nemmeno la sconfitta con il Benevento prima della pausa è servita a dare la scossa alla Juventus di Andrea Pirlo, che non riesce ad andare oltre il pareggio nel derby con il Torino di Nicola.

E pensare che per i bianconeri la gara si era messo subito in discesa con la rete nei primi minuti di Chiesa, ma poi i granata sono venuti fuori e l’hanno ribaltata con la doppietta di Sanabria, prima del pareggio del solito Ronaldo che ha evitato un’altra sconfitta.

I risultati altalenanti sono stati una costante in questa stagione, ma a preoccupare la dirigenza sono soprattutto le prestazioni della squadra e quella mancata reazione di orgoglio che ha sempre contraddistinto la Juve in questi anni.

Ai piani alti sono in corso riflessioni sul futuro del tecnico, legato per forza di cose alla gara di mercoledì con il Napoli. Perdere significherebbe complicare la corsa Champions e la Juve non può permettersi di correre il rischio di finire fuori dalle prime quattro.

Motivo per cui, qualora i bianconeri dovessero perdere con i partenopei, la società potrebbe decidere di cambiare in corsa ed affidare la panchina ad un traghettatore. Il primo nome in tal caso sarebbe quello di Tudor, attuale vice proprio di Pirlo.