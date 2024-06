Pirola potrebbe tornare all’Inter

L’Inter potrebbe decidere di riportare in estate il difensore Lorenzo Pirola dalla retrocessa Salernitana

È quanto riporta l’edizione cartacea odierna del quotidiano torinese Tuttosport: l’Inter sembra quasi certa di acquistare un difensore in estate. I nerazzurri non cercano necessariamente un giocatore che possa essere un titolare fisso. Piuttosto, il piano sarebbe quello di cercare un profilo più giovane.

L’Inter vuole portare un giocatore che possa crescere nella squadra, con l’obiettivo di ottenere un maggior numero di minuti di gioco quando Francesco Acerbi e Stefan de Vrij saranno fuori dal giro. Pertanto, i nerazzurri vogliono ingaggiare un giocatore con un profilo simile a quello di Acerbi e de Vrij. Un difensore alto, fisico e con una forte capacità di marcatura a uomo. Alessandro Buongiorno è emerso come il sogno per l’Inter, anche se una mossa per Buongiorno sarebbe certamente ambiziosa e complicata con anche Perr Schuurs, e Jaka Bijol dell’Udinese che sarebbero nel mirino dei nerazzurri.

Secondo Tuttosport, un’altra possibilità per l’Inter sarebbe quella di riportare il 22enne difensore Pirola. Pirola è un giocatore che ha fatto la trafila delle giovanili nerazzurre. La scorsa estate Pirola è passato alla Salernitana a titolo definitivo. I Granata hanno esercitato un’opzione di acquisto per l’Under 21 italiana, dopo aver trascorso la stagione precedente in prestito.

In precedenza Pirola aveva trascorso due stagioni in prestito con il Monza in Serie B. Con la retrocessione della Salernitana dalla Serie A, è probabile che diversi giocatori lascino il club e Pirola potrebbe essere uno di loro. Secondo Tuttosport, il 22enne potrebbe tornare all’Inter. Sarebbe una riserva per giocatori del calibro di de Vrij e Acerbi e potrebbe anche essere utile per il fattore liste.