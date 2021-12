Pisacane (ag. Insigne): “Offerta non congrua ma si continua a trattare il rinnovo di Lorenzo”

L’agente del calciatore del Napoli Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 in cui ha parlato delle condizioni del suo assistito e del rinnovo con la società azzurra.

“Insigne ha avuto un fastidio muscolare, non sta benissimo. Lui è cocciuto, pur di giocare va sul dolore anche quando dovrebbe fermarsi“.

“È stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua, ma non significa che non ci parliamo più. Ognuno fa la sua parte, c’è chi fa una domanda e chi una richiesta, la cosa più giusta è parlare tra di noi“.

Tra Insigne e Aurelio De Laurentiis, quindi, continuano le trattative di rinnovo con entrambe le parti che puntano a trovare un accordo.

L’agente di Insigne ha infine rivelato: “Faccio fatica a trovare un calciatore più attaccato alla maglia di Lorenzo“.