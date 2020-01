Pistocchi e il nuovo acquisto del Napoli: “Non è un campione, solo un buon giocatore”

In questo mercato di gennaio 2020 il Napoli ha già acquistato due calciatore, due centrocampisti. Gennaro Gattuso, infatti, ha chiesto maggiore equilibrio e il presidente ha accontentato il suo nuovo allenatore ingaggiando due giocatori nella metà centrale del rettangolo di gioco.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Maurizio Pistocchi. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche dei nuovi acquisti. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Demme è un buon giocatore, ma non è un crack. Non vi aspettate Jorginho. Lobotka può far fare il salto di qualità al Napoli, credo sarà lui il titolare. L’ex Lipsia non è un campione”.

Con queste parole, quindi, Pistocchi ha promosso l’acquisto di Lobotka da parte del dirigente Cristiano Giuntoli. Il colpo Demme, invece, non l’ha entusiasmato più di tanto.

Pistocchi ha poi parlato anche di altri aspetti: “Spero vivamente il Napoli faccia qualcosa anche in difesa prendendo un leader difensivo. Poi dovrà essere Gattuso in grado di far fare punti alla squadra partenopea”

“Secondo me giocherà Lobotka in cabina di regia a centrocampo, perché ha di più sul piano della qualità, della personalità. Inoltre ho qualcosa da aggiungere proprio su Diego Emme. Se il Lipsia, primo in classifica, decide di privarsene, allora vuol dire che non lo ritenevano così indispensabile, comunque è un buon calciatore che sente la maglia”.