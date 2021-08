Pistocchi: “Ronaldo non sopporta Dybala”. Il motivo

La Juventus si appresta a fare il suo debutto in campionato contro l’Udinese, Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare la nuova annata e si affiderà subito al tridente pesante composto da Dybala, Ronaldo e Chiesa.

L’obiettivo del tecnico sarà riuscire a far convivere i tre attaccanti, in particolar modo Dybala e Ronaldo, che nelle passate stagioni si sono spesso pestati i piedi.

Stando a quanto riporta il giornalista Maurizio Pistocchi tramite il proprio profilo Twitter, tra i due attaccanti il rapporto non sarebbe dei migliori.

Ecco il motivo:

“L’impresa più difficile per Allegri non sarà vincere lo Scudetto – ha la rosa più forte e più profonda – ma far coesistere CR7 e Dybala: da quando, con Sarri, Dybala è stato eletto MVP della Serie A il portoghese non sopporta chi ne mette in discussione la leadership”.