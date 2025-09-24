mercoledì, Settembre 24, 2025
HomeAttualitàPiù di 30 anni per andare a vivere da soli: Italia tra...
Attualità

Più di 30 anni per andare a vivere da soli: Italia tra le peggiori in Europa

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
Fonte: wikimedia Commons

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia è tra le peggiori nazioni per indipendenza dei giovani dal nucleo familiare. Peggio del bel paese ci sono soltanto Slovacchia, Croazia e Grecia che si trovano in una posizione più bassa

Un declino enorme

Che l’Italia sia in netto declino lo si sa da un bel po’ e questo periodo di crisi, che si porta avanti da ormai anni, sembra non aver fine. Gli stipendi rimangono statici e, spesso e volentieri, tra i giovani c’è chi si lamenta di non essere retribuito adeguatamente o esser, addirittura, per nulla pagato.

Dati allarmanti che portano una situazione ancor peggiore: cresce il numero di giovani over 30 che non riesce ad andar via di casa e distaccarsi dal nucleo familiare. Infatti, l’Italia si trova ad essere una delle nazioni con il maggior numero di giovani ad abitare con i genitori anche oltre i 30.

Dati allarmanti, solo tre peggio di noi

Solo tre nazioni fanno peggio di noi in questa speciale classifica uscita fuori dai dati Eurostat. Le tre nazioni in questione sono Slovacchia, Croazia e Grecia. La media europea, attualmente, si aggira attorno ai 26 anni. Mentre da noi ci si aggira sopra i 31 anni, età media leggermente più alta rispetto agli altri tre paesi sopracitati.

Articolo precedente
Un gol contro l’Inter per esser rivalutato: “Cheddira doveva avere una chance”
Articolo successivo
Bolzano: in arrivo la tassa di soggiorno per i cani
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode