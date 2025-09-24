Più di 30 anni per andare a vivere da soli: Italia tra le peggiori in Europa

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia è tra le peggiori nazioni per indipendenza dei giovani dal nucleo familiare. Peggio del bel paese ci sono soltanto Slovacchia, Croazia e Grecia che si trovano in una posizione più bassa

Un declino enorme

Che l’Italia sia in netto declino lo si sa da un bel po’ e questo periodo di crisi, che si porta avanti da ormai anni, sembra non aver fine. Gli stipendi rimangono statici e, spesso e volentieri, tra i giovani c’è chi si lamenta di non essere retribuito adeguatamente o esser, addirittura, per nulla pagato.

Dati allarmanti che portano una situazione ancor peggiore: cresce il numero di giovani over 30 che non riesce ad andar via di casa e distaccarsi dal nucleo familiare. Infatti, l’Italia si trova ad essere una delle nazioni con il maggior numero di giovani ad abitare con i genitori anche oltre i 30.

Dati allarmanti, solo tre peggio di noi

Solo tre nazioni fanno peggio di noi in questa speciale classifica uscita fuori dai dati Eurostat. Le tre nazioni in questione sono Slovacchia, Croazia e Grecia. La media europea, attualmente, si aggira attorno ai 26 anni. Mentre da noi ci si aggira sopra i 31 anni, età media leggermente più alta rispetto agli altri tre paesi sopracitati.