Pjaca, la Juventus lo rispedisce a Genova

Marko Pjaca potrebbe tornare a Genova dopo aver giocato al Torino nell’ultima stagione. Stavolta potrebbe finire alla Sampdoria

Marko Pjaca sembra possa dire addio, nuovamente, alla Juventus. Stavolta il calciatore croato potrebbe salutare a titolo definitivo, con la Sampdoria che starebbe spingendo pur di averlo.

Il giocatore viene dall’ennesima stagione sotto tono, stavolta passata nella sponda granata di Torino. Per lui a 27 anni, nonostante sia ancora giovane, sembra profilarsi l’ennesima stagione in caduta libera dovessero ripresentarsi nuovamente le stesse condizioni dell’ultima annata. Nonostante abbia collezionato 26 presenze con 3 gol, il giocatore sembra continuare ad avere una netta predisposizione agli infortuni.

Talento che c’è, ma troppo sfortunato

Pjaca è il classico talento mai esploso, come Alexandre Pato. Buon calciatore che può fare quel salto di qualità decisiva, ma purtroppo il fisico non riesce a reggere. La sua sfortuna, purtroppo, è quella di aver rimediato una rottura del legamento crociato quando stava iniziando ad ingranare.

Da quel momento non si è più ripreso, con un giro di prestiti che lo ha portato prima alla Fiorentina, poi al Genoa e infine al Torino. Ora potrebbe andare alla Sampdoria e a titolo definitivo, con un piccolo aiuto dalla Juventus per lo stipendio, ma appare difficile che il calciatore possa diventare quel fuoriclasse che sembrava potesse ambire ad essere. La Sampdoria potrebbe regalargli spazio in campo e dare nuova linfa alla sua carriera, ma la sensazione è quella che il croato non sarà mai più quello che ci si aspettava. La speranza è che possa perlomeno tornare a mostrare grandi cose.