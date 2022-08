Pjaca, si profila il ritorno in patria per lui

Marko Pjaca potrebbe tornare alla Dinamo Zagabria in questa sessione di mercato. Il calciatore sembrerebbe spingere per questa soluzione

Non ha mai inciso come avrebbe voluto in Italia, Marko Pjaca. Il talento classe ’94 della Juventus era arrivato con ottime aspettative in Serie A e inizialmente sembrava anche poterle mantenere. Purtroppo per lui, però, la fortuna è cieca e si è ritrovato a vivere periodi piuttosto neri.

Tra infortuni e scelte tecniche, il suo talento cristallino si è perso diventando pian piano l’ombra di quel fuoriclasse che sarebbe potuto diventare. Ora per lui potrebbe prospettarsi il ritorno in patria, dopo essersi avvicinato prima alla Sampdoria in questa sessione di mercato.

La Dinamo Zagabria spinge

La trattativa è per il momento bloccata, ma sembrerebbe potersi aprire in qualsiasi momento. Il calciatore gradirebbe il ritorno al club che lo ha reso grande e anche la Dinamo Zagabria sembrerebbe propendere per questa soluzione. Per il momento, però, la trattativa è ferma con le parti che si riaggiorneranno potenzialmente anche nelle prossime ore.

Questa volta potrebbe andar via a titolo definitivo, dopo anni e anni di prestiti tra varie squadre di Serie A. Il giocatore è passato da Fiorentina, Genoa, Torino e con in mezzo due parentesi estere tra Anderlecht e Schalke 04. Il calciatore ha voglia di rilancio, dopo i tanti infortuni che hanno condizionato la sua carriera. La fumata bianca potrebbe avvenire nei prossimi giorni con le parti che sarebbero d’accordo su tutta la linea. Ci sarebbero giusto pochi dettagli da limare, ma il giocatore saluterà Torino.