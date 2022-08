Pjanic in uscita dal Barcellona, Napoli e Fiorentina su di lui

Miralem Pjanić, classe 1990, è ormai in uscita dal Barcellona che vorrebbe cederlo a titolo definitivo e svincolarsi dal suo pesante contratto. Il bosniaco, quindi, in questa prospettiva potrebbe fare ritorno in Serie A dove trova interessati ben quattro top club.

Le ultime indiscrezioni arrivano dalla Spagna, secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, sul centrocampista ci sono Fiorentina, Napoli, Juventus e Milan.

La Fiorentina sembra il club più interessato e potrebbe tentare la trattativa nel caso in cui il calciatore si mostri disponibile ad una riduzione dell’ingaggio di 10 milioni che attualmente percepisce. Diversa, invece, la situazione per Napoli e Milan che hanno chiesto informazioni ma non c’è nessuna idea concreta sul tavolo delle trattative.

Ancora altra storia per la Juventus che è al momento alla ricerca di un regista, considerati gli infortuni di Pogba e McKennie, ma il ritorno di fiamma non entusiasma la società.