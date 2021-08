Pjanic non convocato, Koeman: “Difficile per lui trovare spazio”. La Juve spinge per riportarlo a Torino

L’addio di Miralem Pjanic al Barcellona è ormai scontato. Un’ulteriore conferma è arrivata nelle ultime ore, con il giocatore non convocato per il match di campionato contro l’Athletic Bilbao.

In conferenza stampa il tecnico Koeman ha spiegato la decisione, dichiarando chiaramente che per il bosniaco sarà difficile trovare spazio in blaugrana:

“Pjanic e Umtiti fuori dai convocati? Per giocatori come loro è molto complicato trovare spazio e avere minuti e la decisione finale spetta sempre ai giocatori. Sono in una posizione complicata, sì”.

Il centrocampista sta spingendo per tornare in Italia, Allegri sarebbe contento di riaverlo a disposizione, ma, affinché la trattativa vada a buon fine, Pjanic dovrà necessariamente rinunciare a parte dell’ingaggio.

Non dovrebbero esserci problemi, invece, tra i due club, con i catalani intenzionati ad agevolare la cessione e lasciar andare il giocatore praticamente a costo zero.