Pjanic, ritorno di fiamma con la Juventus?

La Juventus potrebbe provare a riportare a Torino Miralem Pjanic. Il giocatore sembrerebbe poter essere la seconda scelta a Leandro Paredes

Sembra complicarsi la pista che porterebbe a Leandro Paredes del Paris Saint Germain. L’argentino è la prima scelta per i bianconeri, che però non riescono a trovare un accordo con il club francese.

I bianconeri, dunque, sembrano poter puntare diretti su Miralem Pjanic. Quello del bosniaco sarebbe un ritorno gradito per Massimiliano Allegri, che potrebbe riavere uno dei registi che più ha preferito allenare in carriera. Il bosniaco non ha mai nascosto la volontà di un ritorno e sembra potrebbe esserci la possibilità.

Il Barcellona cederebbe

Dopo una stagione fatta di più scuri che chiari al Besiktas, Pjanic vuole ripartire alla grande. Il Barcellona sembra poterlo mantenere tranquillamente in rosa, ma la ricerca continua dello sfoltire potrebbe garantire alla Juventus di prenderlo a poco prezzo.

Il calciatore bosniaco è reduce da annate non propriamente esaltanti sotto la proprietà catalana, con il prestito in Turchia che risulta come il punto più basso della carriera del centrocampista. Negli scorsi mesi si è visto collegato anche ad un trasferimento all’Inter, che però non sembra poi così fattibile.

Un suo ritorno alla Juventus, invece, può essere concreto. I bianconeri gradirebbero un profilo di riserva che possa far comunque esplodere chi ha già in rosa e, sopratutto, sostituire gli infortunati. Un arrivo di Pjanic coinciderebbe con l’addio di Arthur e la possibilità di vedere Rovella ancora in rosa alla Juventus. I bianconeri ci stanno pensando, sembra una possibilità.