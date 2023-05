Plastic Free ritorna sulle sponde del fiume Garigliano: ecco come partecipare alla raccolta del 24 maggio

Nuova lodevole iniziativa messa in campo da Plastic Free, nota associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di sensibilizzare la società sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Il 24 maggio, infatti, è stata organizzata una raccolta sulle sponde del Garigliano, fiume situato al confine tra Lazio e Campania che negli ultimi decenni è stato oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti di ogni genere.

Plastic Free già lo scorso anno è intervenuta nei pressi della foce del fiume, mettendo in piedi un’iniziativa a cui parteciparono oltre 130 persone, di cui 50 ragazzi provenienti dall’Istituto Sulmona Catullo Salesiane di Pomigliano d’Arco guidati dalla Preside Maria Rosaria Toscano. In quell’occasione fu raccolta circa una tonnellata di plastica e l’iniziativa riscosse grande successo, motivo per cui l’associazione ha deciso di intervenire nuovamente per ripulire le sponde del fiume e restituire alla natura una porzione di territorio brutalmente inquinata dall’inciviltà dell’uomo.

La raccolta del 24 maggio promossa da Francesco Gallina, referente Plastic Free di Pomigliano d’Arco, con l’appoggio della Preside Toscano, porterà sulle rive del fiume Garigliano 100 ragazzi provenienti dall’istituto precedentemente citato, oltre a numerosi volontari in arrivo da tutta Italia. Ricordiamo che la partecipazione è aperta a chiunque voglia fornire il proprio contributo, la raccolta durerà circa due ore e per prenderne parte basterà cliccare qui ed iscriversi.