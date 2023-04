Platinette, torna sui social dopo il malore: “Chiedo scusa se parlo con difficoltà”

Dopo 20 giorni da quando è stato colpito dall’ictus ischemico, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è tornato sui social. Il giornalista ha voluto condividere un breve video per rassicurare e ringraziare tutti i fan che gli sono stati accanto.

“Chiedo scusa se parlo con difficoltà” – Lo scorso 14 marzo il noto speaker radiofonico è stato colpito da un ictus ischemico. Dopo un tempestivo arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato trasportato nell’ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora oggi. Attraverso un comunicato dell’ANSA, il manager ha rassicurato sulle condizioni di Coruzzo: “sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

A 20 giorni dal malore che ha fatto spaventare i fan, Mauro è voluto tornare sui social. Sul suo account Instagram, l’opinionista ha condiviso un breve ma emozionante video. Nel filmato in questione, l’ex drag queen si scusa per la sua difficoltà nel parlare, dovuta al malore avuto.

“Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire io no perché non ci riesco. Volevo dirvi grazie e come Greta Garbo nei film, anche io parlo, ‘dopo il muto parlo’”, ha così affermato Mauro.

Davanti al video pubblicato su Instagram, in tanti sono accorsi per dimostrare il loro supporto e la loro felicità per lo speaker radiofonico. Tra i tanti fan, si notano i commenti di Mara Venier, Raimondo Todaro, Rita Dalla Chiesa e tanti altri.