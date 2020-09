Plotter Fuji: professionalità e precisione di stampa

Comunicazione, pubblicità, arti grafiche, attività creative, questi e molti altri sono i settori in cui si ha bisogno di una precisione di stampa semplicemente incredibile. Le stampe devono essere impeccabili, con una nitidezza talmente tanto intensa da far sentire l’osservatore dentro all’immagine, con colori brillanti, realistici. Come riuscire ad ottenere tutto questo? È importante fare affidamento sui brand in assoluto più famosi del settore, specializzati in stampe, che da anni cercano di immettere sul mercato soluzioni sempre più innovative e tecnologiche, che investono infatti sulla ricerca molte delle loro risorse, come Fuji ad esempio. I plotter Fuji possono infatti essere considerati come alcuni tra gli strumenti professionali di stampa in assoluto migliori.

Plotter Fuji: tutto ciò che consentono di ottenere

Come abbiamo appena avuto modo di osservare i migliori plotter e inchiostri Fuji consentono di ottenere una estrema precisione di stampa, una nitidezza intensa, colori brillanti e realistici. Sì, stiamo parlando di plotter e inchiostri all’unisono, elementi questi su cui Fuji fa ricerca infatti in modo combinato, elementi questi che vanno di pari passo. Un plotter Fuji può garantire elevate performance anche se viene utilizzato con inchiostri non originali, ma il risultato non sarà mai lo stesso.

Non solo, i migliori plotter Fuji consentono di ottenere una stampa eccellente ma in modo ecologico. Sono infatti in possesso di una tecnologia di polimerizzazione UV a LED a basso consumo energetico, così da non sprecare energia. Si tratta di una tecnologia che consente anche di non avere ripercussioni negative sulla bolletta della luce, per un risparmio economico importante alla fine dell’anno. Il bello poi delle lampade LED e che durano a lungo nel tempo, anche fino a 10 volte più a lungo rispetto alle lampade di stampo tradizionale. Questo significa anche riuscire ad abbattere i costi di acquisto del plotter senza alcuna difficoltà.

Importante sottolineare che sono disponibili in commercio molte diverse tipologie di plotter Fuji. Questo perché Fuji è consapevole che ogni lavoro ha specifiche esigenze che devono essere soddisfatte. In questo modo c’è un plotter Fuji per ogni lavoro! Ci sentiamo in dovere infine di ricordare che Fuji nel corso del tempo ha cercato di dare vita a plotter sempre più compatti, in modo da poter essere inseriti anche negli ambienti di più piccole dimensioni. Ovviamente al momento dell’acquisto controllare le dimensioni è fondamentale, pena il rischio di non saper poi dove inserire il proprio plotter.

Plotter Fuji: gli inchiostri originali

Come abbiamo poco fa affermato, affinché i plotter Fuji possano funzionare alla perfezione è di fondamentale importanza che si utilizzino esclusivamente inchiostri originali, che sono stati pensati da Fuji infatti per garantire le migliori performance e l’ottenimento di colori brillanti e accesi.

Ma non si tratta solo di questo. Il bello di questi inchiostri è che consentono di evitare di dover sottoporre le teste di stampa ad una intensa manutenzione. Questo significa che si perde meno tempo, cosa importante oggi come oggi per tutti, data la vorticosa routine quotidiana e i molti impegni di lavoro a cui siamo soggetti. Con plotter e inchiostri di questo tipo, migliora insomma anche la velocità di produzione delle stampe, così da poter diventare sempre più concorrenziali nel proprio settore e così da riuscire a soddisfare i propri clienti al cento per cento.