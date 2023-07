Pochettino vuole Dybala

Il nuovo manager del Chelsea ritiene che l’attaccante sarebbe perfetto per il suo progetto londinese. La sua clausola di rescissione con la Roma è di 12 milioni di euro

Mauricio Pochettino ha preso le redini di un Chelsea che, sfortunatamente per i suoi interessi, ha avuto una stagione piuttosto inconsistente in Premier League. I due volte vincitori della Champions League sono ovviamente affamati di vendetta, per cui si prospetta un’importante ricostruzione a Stamford Bridge.

Per quanto riguarda la tabella di marcia estiva dell’ex allenatore di Espanyol, Tottenham Hotspur e PSG, sembra che abbia un nuovo desiderio per il suo centrocampo d’attacco. Il motivo è semplice: dall’Italia si apprende che il leader del progetto dei Blues sarebbe entusiasta dell’opportunità di lavorare con il suo connazionale Paulo Dybala.

Una clausola rescissoria di 12 milioni di euro

L’attaccante gioca nella Roma e ha una clausola d’acquisto molto conveniente (12 milioni di euro). Una questione che non passa inosservata a Pochettino, che quindi coordinerà la strategia da seguire con la dirigenza del Chelsea. Quanto a La Joya, è un’alternativa per la linea avanzata del Real Madrid.

Dal canto loro, i giallorossi, con José Mourinho al timone, cercheranno di garantire la continuità dell’ex giocatore della Juventus nella capitale transalpina. Dopo il successo con l’Argentina ai Mondiali in Qatar, Dybala è ora tentato da Londra e dalla Premier League. Sembrerebbe, però, che il giocatore stia spingendo per la sua permanenza a Roma. La scorsa estate ha rifiutato offerte provenienti dall’estero per rimanere in Italia e ora non sembra volersi spostare.