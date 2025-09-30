martedì, Settembre 30, 2025
HomeSportCalcioPochi minuti in campo, ma già convince: il nuovo calciatore del Napoli...
CalcioSerie A

Pochi minuti in campo, ma già convince: il nuovo calciatore del Napoli da degli spoiler sul suo rendimento?

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Il nuovo acquisto del Napoli, che ha debuttato contro il Milan, già convince tutti. Il calciatore in questione è Miguel Gutierrez, arrivato quest’estate dal Girona si sta già prendendo il Napoli nonostante i pochi minuti giocati

Una partita da quasi incorniciare

Nonostante una partita non memorabile del Napoli contro il Milan, Miguel Gutierrez può dirsi uno dei migliori dei partenopei nel big match a San Siro. Lo spagnolo parte malissimo con troppa disattenzione, ma poi è la grinta che ha messo su ogni pallone a contraddistinguerlo ed elevarlo a uno dei migliori del match per gli azzurri.

Eppure questa è stata la sua prima partita stagionale, considerando che era fermo da mesi – si è operato in estate – per un infortunio alla caviglia. Il laterale iberico, infatti, è tornato da poco ma sembra volenteroso di mettersi in mostra e di far vedere che vale.

La partita contro il Milan

Non una partita memorabile, ma comunque tra i migliori del Napoli come detto. Molte testate giornalistiche gli hanno dato 5.5 – reo di una cappellata enorme non chiudendo a dovere su Saelemaekers – ma la partita dice comunque che ci si può aspettare qualcosa di buono. 58 tocchi palla, 47 palloni in avanti, 92% di precisione, 5 recuperi. 11.173 chilometri percorsi, il terzo della speciale classifica della partita con il Milan. Numeri ottimi, considerando che è stata la sua prima vera partita da azzurro.

Articolo precedente
Domitilla Shaula Di Pietro, paladina anti-violenza indagata per stalking all’ex compagno regista
Articolo successivo
Autovelox, inizia il censimento nazionale: come difendersi dalle multe
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode