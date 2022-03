Pogba a Parigi se esce qualcuno, la Juventus punta Paredes

Paul Pogba potrebbe finire al Paris Saint Germain, nel caso in cui uscisse qualcuno a centrocampo. Sul calciatore anche i bianconeri

La scadenza di Paul Pogba con il Manchester United lo spinge, inevitabilmente, lontano dalla Premier League. Pochi i club disposti a prendersi uno stipendio pesante come il suo e poca la voglia del francese di restare nel campionato inglese. In tal senso, sembrerebbe pronto il Paris Saint Germain ad accoglierlo.

Il club francese potrebbe sfoderare l’offensiva decisiva, dopo averlo puntato e corteggiato per più di 8 anni. I parigini non si sono mai nascosti e sin dai tempi della Juventus hanno voluto fortemente il centrocampista francese. La trattativa sembra facile per Leonardo e soci, ma resta da smaltire ancora la rosa. In tal senso, potrebbe dare una mano la Juventus che è su un giocatore proprio del PSG.

Esce Paredes, entra il Polpo

La Juventus punta anche essa a Paul Pogba, ma difficile che la trattativa vada in porto se il giocatore non si riduce l’ingaggio. Questo spingerebbe, dunque, il calciatore a poter sposare il progetto del PSG con un piccolo aiuto proprio dai bianconeri. Wjnaldum sembra il primo indiziato per lasciare la capitale francese – per via del suo alto ingaggio – ma la Juventus sembra essere intenzionata a lanciarsi su Leandro Paredes.

Il calciatore argentino non sta trovando grande spazio al Paris Saint Germain e il suo addio potrebbe aiutare la società all’acquisto di Pogba. Resta da capire però la volontà del centrocampista transalpino, visto anche che ha rimandato ogni discorso a fine stagione. Vuole concludere questa annata nel migliore dei modi possibili, sperando di potersi regalare qualche piccola soddisfazione personale.