Pogba-Juventus, tutto rimandato fino alla prossima estate

Paul Pogba e la Juventus resteranno lontani per almeno altri 6 mesi. I Bianconeri potrebbero tentare l’assalto in Estate

Mercato a porte scorrevoli, quello che vede coinvolta la Juventus. Tutti possono entrare e quasi tutti potrebbero uscire, con una Vecchia Signora che cerca già da Gennaio di rinnovarsi e rifarsi il look. Il centrocampo sarà quello che potrebbe vedere più cambi, ma che almeno per ora non vedrà l’arrivo di Paul Pogba.

Se la Juventus è quasi sicura di trovarsi a vendere alcuni tra i propri centrocampisti, lo è pienamente nel rimandare l’assalto al Francese di proprietà del Manchester United. A Gennaio potrebbe esserci una micro-rivoluzione, che partirà dal centrocampo.

Polpo in… ma quest’Estate

Il sicuro partente è Aaron Ramsey. Il calciatore Gallese, ex Arsenal, è fuori rosa da tempo e si cerca una soluzione che faccia contenti tutti. Il centrocampista è perennemente infortunato e la dirigenza si è pentita del lauto contratto che gli ha dato. Probabile un tentativo di trasferimento già a Gennaio.

Arthur sembra essere, invece, un papabile tra i sacrificabili. Il giocatore è fuori dagli schemi di Allegri e si abbina ben poco allo stile di gioco adottato dall’allenatore Livornese. Per il Brasiliano si vedono già interessamenti da mezza Europa. Siviglia, Liverpool, Friburgo, Bayern Monaco e la Lazio di Maurizio Sarri potrebbero farsi avanti per l’ex Barcellona e Gremio.

Tra i possibili partenti anche Adrien Rabiot, che non sta convincendo e che con l’offerta giusta potrebbe abbandonare la Continassa. Il Transalpino non da le giuste garanzie, in un reparto fin troppo penalizzato da una confusione generale.

Un altro Francese potrebbe arrivare, se ne parla da tempo, e il suo nome è Paul Pogba. Il classe ’93 andrà in scadenza in Estate, ma la dirigenza bianconera potrebbe rimandare l’assalto proprio quando terminerà il suo contratto. Il periodo attuale vede la Juventus coinvolta nel caso Plusvalenze e la dirigenza preferirebbe posticipare l’assalto per ora.