Pogba, occhi dall’Al Nassr?

Secondo quanto riferito da Rudy Galletti, l’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo, è alla ricerca di nuovi giocatori per rafforzare la propria rosa

Secondo il giornalista Rudy Galetti, il club ha messo gli occhi sul talentuoso centrocampista francese Paul Pogba . Pogba, che attualmente gioca per la Juventus, ha dovuto affrontare battute d’arresto da quando si è trasferito dal Manchester United a parametro zero nell’estate del 2022. Deve ancora giocare una partita completa di 90 minuti per il club in tutte le competizioni ufficiali ed è già aprile 2023.

Ma al momento, salvo sorprese, è molto improbabile che Paul Pogba lasci la Juventus visto che ha ancora due anni di contratto e il buon rapporto con Massimiliano Allegri. L’Al Nassr ha già in squadra la superstar portoghese Cristiano Ronaldo, che si è unito al club a parametro zero nel gennaio 2023 dopo aver rescisso il suo contratto con il Manchester United. Ronaldo ha anche giocato in precedenza per la Juventus.

Intanto Pogba…

Intervenuto ai microfoni di TMW, Birindelli ha parlato della situazione del calciatore francese. Ecco cosa ha detto: “Per come sta andando oggi il mondo del calcio credo che il caso Pogba sia una sorta di normalità. Se fosse capitato ai miei tempi, tra gli sci e tutto il resto, ti avrebbero stracciato il contratto. Oggi si danno troppi alibi e appigli ai calciatori”.

Ora Pogba è concentrato sul rientro in campo, anche se sembra difficile possa accadere a pieno regime per questa stagione. Il calciatore francese vuole provare almeno ad esserci per i prossimi impegni.