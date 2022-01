Pogba, si spegne il sogno Bianconero? Il calciatore ha scelto

Paul Pogba andrà quasi sicuramente in scadenza di contratto e avrebbe già scelto la sua prossima destinazione

A riportarlo sono voci dall’Inghilterra, direttamente dal Daily Star. Stando a quanto detto dal noto tabloid inglese, Paul Pogba non rinnoverà il suo contratto andando in scadenza. Il calciatore vorrebbe iniziare una nuova avventura e andarsene da Manchester.

Lui che è cresciuto calcisticamente nel Manchester United e che se ne è andato per esplodere, ora sembra volersene andare per una definitiva consacrazione che non è ancora avvenuta del tutto. Il calciatore avrebbe già scelto la sua prossima destinazione, che di sicuro potrebbe lasciare l’amaro in bocca ad alcuni.

“Come va, Paul?”

Ce lo ricordiamo tutti quel video. Allegri contro Pogba, uno dei momenti più divertenti dell’avventura in bianconero del calciatore francese. Juventus e i suoi tifosi che rivorrebbero Pogba, specialmente ora con il ritorno di Allegri. Un Pogba che alla Juventus trovò un gruppo consolidato, che man mano con il tempo si è perso. Probabilmente i tifosi non verranno accontentati neppure stavolta.

Il centrocampista Francese avrebbe difatti già fatto sapere di volersi trasferire in Spagna, più precisamente al Real Madrid. I Blancos sono su di lui da tempo, anche se per un periodo sembravano poter abbandonare il colpo.

Una notizia che se trovasse conferme getterebbe nello sconforto quasi l’intera tifoseria bianconera, che lo vorrebbe rivedere giocare insieme all’amico Paulo Dybala. Molto probabilmente, tutto ciò resterà un sogno salvo clamorosi stravolgimenti. In maglia bianconera il francese ha passato 4 anni collezionando 124 presenze condite con 28 reti.