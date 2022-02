Pogba tra Juventus e Paris Saint Germain, con il Real Madrid sullo sfondo

Paul Pogba andrà in scadenza di contratto il prossimo Giugno. Il centrocampista sarà libero di firmare dove vuole

Paul Pogba, uno dei migliori centrocampisti al mondo. Senza ombra di dubbio un pezzo da 90, che la prossima Estate si ritroverà senza squadra. Il calciatore non rinnoverà con il Manchester United e potrà dunque firmare a zero con qualsiasi altra squadra.

Negli scorsi mesi se ne è parlato tanto, con il calciatore che nel frattempo si è sempre presentato in buona forma con il Manchester United. Purtroppo questa seconda avventura con i Red Devils non si è rivelata vincente come si sperava.

Paul si muove, ma dove andrà a finire?

Sul giocatore Francese ci sono gli occhi di più squadre. Real Madrid, Juventus e Paris Saint Germain quest’Estate si daranno guerra per provare a prendere il calciatore.

Il Real Madrid sembrerebbe essere la pista più gradita, ma per ora non vi sono conferme. La squadra Spagnola ha un centrocampo già ben fornito e dovrebbe uscire qualcuno affinché possa entrare Pogba. In tal senso, non da fare per scontato che la trattativa non si faccia. Il Real Madrid potrebbe tranquillamente provarci, vendendo magari Isco.

Juventus e Paris Saint Germain però si starebbero facendo la guerra per provare a prendere il calciatore. Paul non sarebbe un ritorno sgradito a Torino, ma il problema resta la richiesta fin troppo elevata d’ingaggio. Roba che i Parigini potrebbero però offrire tranquillamente, portando finalmente a termine una trattativa che avrebbero voluto intavolare quando il giocatore era ancora bianconero.