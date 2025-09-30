Polemica KDB alla sostituzione col Milan, tolleranza zero: multa o provvedimenti educativi al prossimo ‘sgarro’

Il Napoli ha deciso di intervenire senza esitazioni dopo l’episodio che ha visto protagonista Kevin De Bruyne durante la sfida con il Milan. La reazione del centrocampista al momento della sostituzione non è passata inosservata e a Castel Volturno è stato subito fissato un principio chiaro: non ci sarà più spazio per proteste o atteggiamenti fuori dalle righe, riporta l’edizione odierna di Repubblica.

Conte e Oriali hanno incontrato il gruppo e ribadito l’importanza delle regole interne. In casi simili scatteranno multe e provvedimenti educativi, come la classica cena di squadra offerta dal diretto interessato. Nessuna punizione esemplare, ma un messaggio forte: il rispetto verso la squadra e lo staff tecnico viene prima di tutto.

CASO KDB, LA SSC NAPOLI INTERVIENE SUBITO IN MANIERA FORTE: NON SARANNO TOLLERATI COMPORTAMENTI FUORI DALLE RIGHE, MULTE O PROVVEDIMENTI EDUCATIVI AL PROSSIMO ‘SGARRO’

Per De Bruyne si tratta di un richiamo al metodo, più che di un castigo. La società ha riconosciuto che la frustrazione era legata al risultato, ma la reazione è stata indirizzata verso il bersaglio sbagliato. Da qui la linea scelta dal club: tolleranza zero verso chi mette in discussione l’autorità della panchina.