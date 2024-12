Polemica sul Capodanno a Roma, Tony Effe escluso: le parole di Ginevra Lamborghini

L’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma ha acceso un intenso dibattito, con molti fan e artisti che hanno denunciato l’accaduto come un atto di censura. Tra i sostenitori del rapper si sono schierati volti noti come Emma, Noemi e Lazza, mentre Mahmood e Mara Sattei hanno scelto di ritirarsi dall’evento come segno di solidarietà. Tuttavia, questa mobilitazione ha incontrato critiche da parte di chi ritiene inappropriato parlare di censura in questo contesto.

La posizione di Ginevra Lamborghini

Tra i detrattori della narrazione dominante si è distinta Ginevra Lamborghini, che attraverso una serie di storie su Instagram ha espresso la propria opinione sul caso, criticando sia l’uso del termine “censura” che la reazione degli artisti. Pur chiarendo di non avere nulla contro Tony Effe, ha definito l’intera vicenda una manifestazione di ipocrisia: “Io non ho nulla contro Tony Effe eh per carità. Ma questa “solidarietà” tra artisti che gridano alla censura me pare proprio una cosa ridicola. Si perché quando c’è da essere solidali per questioni importanti, che ci riguardano davvero nel privato ci giriamo tutti dall’altra parte e si fa spallucce. Poi però se censurano Tony Effe no eh, boom di solidarietà. Sinceramente trovo sia una ipocrisia allucinante”.

Censura o scelta di stile?

Secondo Lamborghini, l’episodio non può essere definito censura, ma piuttosto una decisione legata allo stile e al contesto dell’evento: “Parliamo di un concerto di Capodanno, ad accesso libero, con la presenza di famiglie e bambini. Ha senso portare testi che normalizzano una narrazione in cui la donna è spesso ridotta a oggetto? Chiamarla censura è fare polemica inutile. Censura è un atto brutale, qui si tratta di valutare se quei testi siano adatti al pubblico dell’evento”.

L’artista ha inoltre evidenziato come certi contenuti possano avere un impatto negativo sui giovani: “Vedere i ragazzini emulare certi atteggiamenti mi spezza il cuore. La musica ha un potere educativo e non si può ignorare la responsabilità che comporta”.

Un dibattito che divide

Il caso di Tony Effe mette in luce una questione più ampia, legata al ruolo della musica e alla responsabilità degli artisti nei confronti della società. Da un lato, c’è chi parla di limitazione della libertà d’espressione, dall’altro chi ritiene legittima la scelta di escludere contenuti ritenuti poco adatti al contesto. In ogni caso, il concerto di Capodanno a Roma si conferma non solo un evento musicale, ma anche un’occasione di confronto su temi culturali e sociali di grande attualità.