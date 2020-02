Polemiche su Sarri e musi lunghi nello spogliatoio: la sfiducia di Higuain e Dybala

La Juventus esce sconfitta dallo stadio Bentegodi di Verona per 2-1. Dopo essere passati in vantaggio nella ripresa grazie al solito Ronaldo, gli uomini di Sarri subiscono la rimonta dell’Hellas, che trova il pareggio con Borini e la ribalta grazie al rigore di Pazzini.

POLEMICHE – La sconfitta ha alimentato non poche polemiche su Maurizio Sarri, al tecnico viene imputata la mancanza di gioco e l’incapacità di gestire le gare una volta passati in vantaggio. La difesa fatica a trovare la quadra e a proteggere la porta di Szczesny, situazione a cui il tecnico dovrà cercare di porre rimedio .

MUSI LUNGHI – Come se non bastasse Sarri sarà chiamato a gestire anche il malumore dello spogliatoio, in particolar modo quello di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. La concorrenza non fa bene ad entrambi e le reazioni plateali ad ogni scelta del tecnico lo dimostrano.

REAZIONE – “Non ho mai visto un giocatore uscire felice dal campo”. Così Sarri ha giustificato il comportamento di Higuain al momento della sostituzione. L’atteggiamento da parte dei giocatori, però, non è da sottovalutare, segno di un malcontento che potrebbe complicare la stagione bianconera.