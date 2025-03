Principe Del Lussemburgo, morto a 22 anni per una malattia rara: la Polg

Il Principe Federico del Lussemburgo, figlio del Principe Robert e della Principessa Julie di Nassu, si è spento il primo marzo all’età di 22 anni. Il giovane, soffriva di una rara malattia genetica, la Polg; diagnosticata alla tenera età di 14 anni.

Ha trascorso i suoi ultimi momenti, al fianco dei suoi familiari; sdrammatizzando con l’ironia ed il sarcasmo che l’hanno sempre contraddistinto.

Cos’è la Polg? È un disturbo mitocondriale, causato da delle mutazioni del gene Polg. Le conseguenze per il corpo sono devastanti. Tale malattia colpisce gli organi, come il cuore ed il fegato e priva le cellule della loro energia. Purtroppo, la medicina non ha ancora trovato una cura decisiva per sconfiggere tale male.

L’esordio avviene generalmente abbastanza presto, in età semi-adolescenziale. In base al momento in cui si manifesta, i sintomi sono diversi. Entro i 12 anni, il disturbo comporta deficit motorio, perdita della vista, disfunzione epatica…Nel caso in cui la manifestazione avvenga tra i 12 e i 40 anni, la patologia intacca la coordinazione ed il sistema nervoso periferico.

L’unico modo per cercare di rallentare il decorso della malattia è quello dato dal ricorso ad alcuni trattamenti. Lo scopo è quello di cercare di migliorare lo stile di vita del paziente, per quanto possibile. Il Principe Robert Del Lussemburgo si è espresso, scrivendo un messaggio; in memoria del figlio. Le sue parole pubblicate sul sito Polg Fundation:” Queste malattie sono solitamente difficili da riconoscere anche per i medici, e le famiglie dei pazienti potrebbero non sapere mai di cosa soffrono, poiché potrebbero essere identificate solo molto tardi nella loro progressione.”