Politano: a breve il rientro in campo

Ad ormai pochi giorni dal rientro in campionato arrivano le prime notizie per quanto riguarda gli infortunati, tra questi c’è Matteo Politano che si è fermato dopo la sfida contro il Milan a causa di un infortunio alla caviglia.

L’attaccante classe 1993 sta vivendo un ottimo avvio di stagione ed è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio negli ultimi match incidendo positivamente sia in Serie A che in campo internazionale. Nel match contro i Rangers, infatti, ha segnato il suo primo gol in Champions League.

QUANDO E’ PREVISTO IL RIENTRO?

In viste delle prossime sfide di campionato, è arrivato il report per quanto riguarda i rientri in campo. Secondo quanto riportato l’esterno azzurro ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte del lavoro personalizzato.

Inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero sembrerebbero essersi accorciati e Politano potrebbe tornare in campo in Champions League nel match di andata contro l’Ajax.