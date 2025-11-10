lunedì, Novembre 10, 2025
Politano e gli esterni del Napoli: tanti sacrifici, ma bastano?

È un momento difficile per il Napoli, che si ritrova ad aver perso solo una partita in meno rispetto alla scorsa stagione. I partenopei stanno trovando continuità sulle fasce, ma non sembra bastino i sacrifici. Pochi gol, poca sostanza lì davanti

Gli esterni lavorano tanto, ma producono poco

Politano, Neres, Lang e, se vogliamo, anche Elmas visto che ieri ha giocato a sinistra in attacco. Un reparto offensivo ottimo per i campioni d’Italia, che però si trovano ad avere meno gol di quanto si sperasse. I gol stagionali dell’attacco sono pochi, 5 totali, distribuiti tutti tra Lorenzo Lucca e Rasmus Hojlund.

Le fasce stanno offrendo tanto e si stanno sacrificando tanto, ma qui i sacrifici sembrano non bastare. Manca qualcosa, manca quel guizzo che può rendere i partenopei qualcosina in più sulla carta. Quel qualcosina in più che manca davvero tanto e che sta rendendo la stagione difficoltosa.

Cosa manca in attacco?

C’è chi dice che al Napoli manchi un vero leader lì davanti, qualcuno che possa prendersi sulle spalle la squadra. Romelu Lukaku sembra essere quel che manca, anche se i problemi sono tanti. La difesa contro il Bologna non si è mostrata rocciosa e il centrocampo è sembrato poco lucido. I partenopei hanno da lavorare, ma tanto anche.

