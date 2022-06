Politano, il Valencia su di lui

Su Matteo Politano sembrerebbe esserci il Valencia, la cui panchina dovrebbe – salvo colpi di scena – essere quella di Gattuso

Matteo Politano e Gattuso potrebbero ritrovarsi. Il calciatore italiano di proprietà partenopea potrebbe finire in Spagna. L’ex allenatore del Napoli, infatti, vorrebbe il calciatore ex Sassuolo per rinforzare quello che – con molta probabilità – sarà il suo Valencia.

L’allenatore calabrese è un grande estimatore del giocatore, tanto da aver speso ottime parole per lui durante la sua permanenza sotto il Vesuvio. Ora le loro strade potrebbero incrociarsi nuovamente, con il Valencia che sembra intenzionato a fare un’offerta per il suo cartellino.

Un’offerta da rivedere e il possibile sostituto

L’attuale valore di mercato del calciatore è di 27 milioni di euro, dunque auspicabile che Aurelio De Laurentiis possa chiedere una cifra simile, in virtù di un contratto in scadenza nel 2024. Il Valencia sembra voler offrire circa 12 milioni di euro, le parti potrebbero trovarsi a metà strada. Circa 16-20 milioni di euro e il giocatore potrebbe lasciare per andare in Spagna

Il rapporto tra Matteo Politano e il Napoli non è mai sbocciato a dovere e il giocatore sembra scontento del suo minutaggio stagionale. Il calciatore ha infatti collezionato 1906 minuti, spalmati su 39 presenze stagionali. Sono 5 i gol e 7 gli assist, che raccontano comunque un buon rendimento. Il giocatore vuole trovare continuità in campo e mettersi in mostra. L’ex Inter e Sassuolo potrebbe dunque lasciare, ma nel caso in cui accada il Napoli sembra essere pronto a tesserare Federico Bernardeschi. Le due parti starebbero trattando da settimane e la fumata bianca potrebbe non essere poi così lontana.