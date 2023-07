Politano, la Lazio vuole provarci

Matteo Politano è entrato di prepotenza negli interessi della Lazio, che dovrà dare al proprio allenatore un esterno offensivo nuovo

Continua a far discutere la recente intervista rilasciata dal direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali, riguardo Domenico Berardi. Il giocatore non avrebbe ricevuto offerte, come confermato da lui stesso: “Ho visto Lotito due giorni fa e non mi ha detto niente. Se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non attraverso i giornali”.



Non è mancata la risposta del presidente della Lazio, che ha detto: “Io vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni per uno che ha quasi 30 anni e pretende un ingaggio alto. Io devo pensare innanzitutto a non smantellare e a confermare la squadra che ha conquistato il secondo posto”. Dichiarazioni forti, tanto che il presidente sembra intenzionato ad andare su un giocatore del Napoli.

Tutto su Politano

Nella lista dei giocatori voluti da Claudio Lotito, oltre ad alcuni talenti provenienti dall’estero ci sarebbe anche Matteo Politano del Napoli. Il giocatore è da tempo nel mirino dei capitolini, che vorrebbero riportarlo a Roma dopo le prime esperienze del giocatore proprio nel capoluogo laziale.

Il giocatore, infatti, ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio giocando nelle giovanili della Roma dove poi ha iniziato a muovere i primi passi verso altri lidi. Ora il ritorno dove è nato e cresciuto potrebbe arrivare con un’offerta giusta da parte di Lotito. Il calciatore ha un contratto fino al 2025 ed un valore stimato di almeno 15 milioni di euro. Per meno non si muoverà.