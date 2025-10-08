mercoledì, Ottobre 8, 2025
Politano lascia il ritiro della Nazionale per infortunio: i tempi di recupero

Walter Molino
Walter Molino
Antonio Conte
Antonio Conte

Nonostante la convocazione in Nazionale del CT Gennaro Gattuso, l’esterno del Napoli Matteo Politano non prenderà parte alle decisive sfide contro Estonia e Israele per via di un problema fisico. Al suo posto, sarà Leonardo Spinazzola a vestire la maglia azzurra, ma in casa Napoli c’è preoccupazioni per le condizioni di Politano.

Ecco quanto si legge nell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“Non dovrebbe essere nulla di grave lo stop di Politano: bene non sta, l’affaticamento muscolare non dovrebbe essere nulla di particolarmente preoccupante. Solo un campanello d’allarme. Ma è probabile che sia necessario un po’ di riposo: il fatto che lo staff dell’Italia abbia immediatamente ritenuto non recuperabile neppure per la partita con Israele, in programma martedì prossimo a Udine, significa che la prudenza invita a non affrettare il ritorno in gruppo: meglio un po’ di lavoro differenziato”.

Per cui, si è ritenuto più prudente fare a meno di Politano onde evitare problemi più gravi e preservare la sua condizione fisica. Resterà solamente da capire se anche Antonio Conte dovrà fare a meno di lui per i prossimi impegni.

“Recupero per il Torino? Improbabile. Meglio puntare ad averlo al 100 per 100 pronto per il big match con l’Inter. Ma queste sono valutazioni che vanno fatte giorno dopo giorni. In ogni caso, a Pineta Grande, oggi, quel che conta è che vengano escluse delle lesioni. Ma in queste ore Politano già non lamenta più chissà quali problemi fisici”.

Il Napoli scenderà in campo sabato pomeriggio a Torino e poi sarà chiamato alla trasferta di Champions in terra olandese contro il PSV per poi ricevere l’Inter sabato 25 ottobre alle ore 18:00. Conte spera di poter riavere il suo esterno già contro il Torino, ma l’obiettivo minimo è poterlo schierare titolare contro i nerazzurri.

Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
