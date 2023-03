Politano-Napoli: “Voleva andare via ma il Napoli ha rifiutato 10 milioni”

Il Napoli sta vivendo una stagione incredibile che potrebbe vedere il ritorno dello scudetto all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni. Il merito è del mister Spalletti che ha saputo tirar fuori le qualità di tutti i calciatori presenti in rosa anche di quelli che avrebbero preferito andare via.

Tra questi ultimi c’è l’attaccante classe 1993, Matteo Politano, che la scorsa estate ha espressamente chiesto di andare via. A confermarlo fu proprio il suo agente: “Come ho sempre detto dal primo giorno vorrebbe andar via, crede sia giusto fare altre esperienze altrove”.

Tra le squadre interessate c’era il Valencia di Gattuso ma il Napoli chiedeva almeno 20 milioni e alla fine non se ne è fatto più nulla. Ecco quanto scriveva Il Mattino la scorsa estate: “Il Napoli di De Laurentiis ha detto no alla prima proposta da 10 milioni del Valencia per Politano, il prezzo giusto è assai più alto. Di avere gente con il muso lungo non conviene a nessuno ed è dunque necessario che ci sia chiarezza. Perché di nodi già ce ne sono un bel po’ di questi tempi”.

Ad oggi, però, i tempi in cui l’attaccante voleva lasciare la maglia azzurra sembrano lontani nonostante il costante ballottaggio con Lozano per il posto in rosa. Anzi, sembra che Politano abbia avuto un confronto con il mister Spalletti e sia felice dell’esperienza a Napoli.