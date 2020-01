Politano non convocato per Inter-Cagliari: destino segnato, andrà alla Roma

Strano il destino di Matteo Politano. L’arrivo di Conte, per l’esterno di attacco romano, ha definitivamente segnato la conclusione della sua avventura in nerazzurro. Fortissimamente voluto da Spalletti, l’ex Sassuolo, sembrava poter lottare per un posto anche sotto la nuova guida tecnica. Purtroppo per lui il suo ruolo mal si adatta allo stile di Conte che da titolare inamovibile ora ne sta trattando addirittura lo scambio col giallorosso Spinazzola.

L’ultimo indizio del divorzio sta tutto da ricercare nella mancata convocazione per la gara di Coppa Italia di questa sera contro il Cagliari. La competizione tricolore poteva rappresentare un piccolo rilancio per i giocatori meno utilizzati fin qui dall’Inter e a dirla tutta Politano in questa convocazione ci sperava e non poco.

Tuttavia lo staff tecnico, d’accordo con la dirigenza, non è stato dello stesso avviso e ha lasciato il giocatore a casa per una gara assolutamente alla sua portata. Poi la svolta che nessuno si aspettava. Nella giornata di ieri alcune voci hanno iniziato a circolare circa un clamoroso scambio con la Roma che aveva come protagonisti Politano e Spinazzola.

L’ambivalente terzino (può giocare sia a destra che a sinistra) sarebbe esattamente il tipo di giocatore che Conte vorrebbe a disposizione per il prosieguo del campionato. La sua propensione all’attacco è risaputa (quasi quanto le non eccelse doti difensive, ma questo è un dettaglio, per quelle ci si affida alla collaudata difesa). Allo stesso modo l’omologo capitolino Fonseca sta cercando qualcuno che non farebbe troppo rimpiangere Under in caso di divorzio. L’infortunio di Zaniolo, inoltre, ha lasciato terribilmente sguarnita la trequarti giallorossa. Il nerazzurro potrebbe, quantomeno, andare a tappare un buco di formazione in quella zona di campo.

L’idea dello scambio di prestiti è arrivata quasi spontaneamente nelle menti delle due dirigenze che potrebbero sistemare le rose col minimo sforzo economico. L’operazione è stata imbastita in meno di 24 ore e la conclusione potrebbe arrivare già in serata, magari a margine del match contro i sardi.