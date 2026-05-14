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Politano potrebbe salutare a fine stagione, due nomi per sostituirlo

Walter Molino
Di Walter Molino
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Bargiggia
Wikipedia

Dopo la notizia di ieri della conferma un po’ a sorpresa di Giovanni Manna come DS del Napoli anche per il futuro, iniziano a prendere corpo le strategie di mercato della prossima sessione estiva. Gli azzurri dovranno però prima essere sicuri di partecipare alla prossima Champions League per capire il budget a disposizione: già lunedì sera con una vittoria a Pisa potrebbe arrivare con un turno d’anticipo questo traguardo.

A tal proposito, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei calciatori dell’attuale rosa non sicuro di rimanere anche l’anno prossimo potrebbe essere Matteo Politano che dopo due scudetti conquistati con Luciano Spalletti e Antonio Conte potrebbe salutare l’ambiente.

“La fascia destra avrà bisogno di due nuovi innesti, di qualità e di gamba. E le attenzioni del ds Giovanni Manna – a proposito, il pressing della Roma continua, ma il presidente azzurro non ha alcuna intenzione di rinunciare all’architetto dell’ultimo scudetto ed è pronto anche ad adeguargli il contratto – si sono concentrate in particolare su due giocatori.

“Anan Khalaili ed Exequiel Zeballos sono i profili individuati per la fascia destra, dove a sorpresa anche Matteo Politano potrebbe dire addio. Due innesti al posto di uno, per dare al Napoli nuove energie e nuove soluzioni”.

Anan Khalaili è un’ala offensiva dell’Union Saint Gilloise. Di nazionalità israeliana, è cresciuto nel settore giovanile del Maccabi Haifa. Rapido e tecnico, gioca prevalentemente sulla fascia destra, dove sfrutta velocità e dribbling per creare superiorità numerica. Considerato uno dei giovani più promettenti del calcio israeliano, ha attirato attenzione anche a livello internazionale grazie alle sue prestazioni in campionato e con le nazionali giovanili.

Exequiel Zeballos, soprannominato “Changuito”, è un esterno offensivo argentino del Boca Juniors. Dotato di grande fantasia, agilità e accelerazione, è apprezzato per la capacità di saltare l’uomo e creare occasioni da gol. Nonostante alcuni infortuni abbiano rallentato la sua crescita, resta uno dei talenti più interessanti del calcio sudamericano.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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