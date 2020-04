Politano: “Tifosi Napoli calorosi. In squadra c’è un calciatore fortissimo”

Durante il mercato di gennaio, il Napoli ha investito pesantemente sul mercato spedendo oltre 90 milioni di euro acquistando calciatori non solo per l’attuale stagione ma anche per la prossima. Tra i nuovi acquisti vi è anche Matteo Politano. L’attaccante partenopeo ha già esordito in maglia azzurra con Rino Gattuso.

Proprio Politano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SKY in cui ha parlato di vari aspetti tra cui le differenze tra Gattuso e Conte, i compagni di squadra. Ecco quanto evidenziato: “Non ci sono tantissime differenze tra Conte e Gattuso, sono due allenatori che mettono l’anima nel loro lavoro, ma sono diversi negli allenamenti, Conte magari va per le lunghe sul campo, Gattuso meno ma fa lavorare con grande intensità”.

“I tifosi azzurri sono molto calorosi ed è bello giocare qui. L’obiettivo è segnare il primo gol con la maglia del Napoli, poi a livello collettivo, invece, vincere più partite possibili per arrivare in Europa, dobbiamo dare il massimo per centrare il nostro obiettivo”.

Matteo Politano ha infine parlato anche di alcuni dei suoi compagni di squadra: “La nostra rosa è spettacolare. Mertens è fortissimo, lo vedevo da fuori, ma da vicino è diverso, lo stesso discorso vale per Zielinski, Insigne e tanti altri, ci sono tanti giocatori veramente forti in questa squadra“.

L’attaccante azzurro, quindi, sembra che si sia subito ambientato con la maglia della SSC Napoli. In attesa della ripresa, i giocatori partenopei si stanno allenando duramente presso le loro abitazioni con Rino Gattuso e il suo staff che li tengono sempre sott’occhio.